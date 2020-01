Libia, Parlamento turco vota per l'invio delle truppe

Il Parlamento turco vota, in sessione straordinaria, per il dispiegamento di truppe a sostegno del governo di Tripoli. I preparativi per l'invio dei militari sono già in corso, ma i dettagli saranno definiti con le autorità libiche. "Dobbiamo valutare le misure di sicurezza necessarie in Libia nel suo insieme", fanno sapere da Ankara. Mercoledì 3 civili uccisi e altri 3 feriti in un raid aereo contro una città a sud di Tripoli.