Libia,Onu: "Non si possono rimandare i migranti in posti non sicuri"

"Abbiamo detto per lungo tempo che la gente non deve essere mandata indietro in un posto che non offre sicurezza". E' l'avvertimento dell'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi, che lo ha detto in riferimento ai migranti e alla Libia, dove sono in atto scontri militari fra il generale Haftar e il premier Sarraj. Grandi ha risposto così a una domanda sulla decisione dell'Italia di chiudere i porti.