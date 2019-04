Libia, Onu: "C'è ancora tempo per il cessate il fuoco"

"C'è ancora tempo per il cessate il fuoco ed evitare il peggio, che sarebbe una drammatica e sanguinosa battaglia per Tripoli". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al termine delle consultazioni a porte chiuse del Consiglio di sicurezza sulla Libia. "C'è ancora tempo per riconoscere che non c'è una soluzione militare nel Paese, ma solo una politica", ha aggiunto.