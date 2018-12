Libia, missione lampo di Conte: incontri con Serraj e Haftar

Attesa oggi in Libia una missione lampo di Conte: il presidente del Consiglio vedrà a Tripoli il premier Serraj e a Bengasi il generale Haftar; previsti anche bilaterali col capo dell'Alto consiglio libico Meshri e col presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Sabato telefonata tra Conte e l'inviato speciale Onu in Libia: ribadito l'impegno dell'Italia per la stabilizzazione.