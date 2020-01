Libia, l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell: "Incontreremo Al Sarraj e altri leader libici"

"La situazione in Libia è molto pericolosa". Lo afferma l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, a margine della riunione sulla crisi in Libia, Iran e Iraq. "Stiamo aspettando la visita del primo ministro libico Al Sarraj e incontreremo a Bruxelles o a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione", spiega Borrell. Fayez al Sarraj sarà oggi a Bruxelles, conferma il presidente del Parlamento europeo David Sassoli