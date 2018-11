Libia, il generale Haftar in volo verso Palermo

Il generale libico Khalifa Haftar è in volo verso Palermo per partecipare alla conferenza sulla Libia. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui il suo arrivo è previsto prima delle 20. Il generale si recherà poi a Villa Igieia "come tutti gli altri partecipanti". Sulla sua presenza, più volte confermata e smentita nelle ultime settimane, fonti del governo avevano espresso "molto ottimismo".