Libia, i turchi: "Troppo presto per dire che la tregua è fallita"

In Libia, nonostante il no del generale Haftar all'accordo di tregua permanente mediato da Russia e Turchia, è "troppo presto" per dire che il cessate il fuoco è fallito. ne è convinto il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, secondo il quale "nulla sul terreno indica" in questo momento una violazione sostanziale della tregua e "il lavoro al riguardo prosegue". Intanto a Berlino c'è "ottimismo" per il vertice di domenica sul conflitto.