Libia, Meloni: "Intensificare la lotta al traffico di esseri umani"

La Libia sta facendo "sforzi apprezzabili nelle operazioni di salvataggio in mare e nel contenimento delle partenze irregolari".

Lo ha detto Giorgia Meloni nell'incontro con il premier del governo di unità nazionale ad interim Abdul Hamid Dbeibah. Tuttavia "è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di contrasto al traffico di esseri umani", ha aggiunto il presidente del Consiglio, come si legge in una nota di Palazzo Chigi.