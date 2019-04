Libia, forze Haftar insistono: "Aeroporto sotto nostro controllo"

L'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar ha smentito l'annuncio che le milizie filo-Sarraj abbiano ripreso il controllo dell'aeroporto di Tripoli, chiuso dal 2014 e situato a 25 km in linea d'aria dal centro della città. "Le forze armate in questo momento controllano l'insieme dell'aeroporto internazionale di Tripoli e lo mettono in sicurezza", si legge infatti in un post su Facebook della "Divisione informazione militare" dello Lna.