Libia, forze Haftar: abbiamo preso anche l'aeroporto

Le forze del generale Khalifa Haftar sono entrate nell'aeroporto internazionale di Tripoli. Lo riferisce, via Twitter, l'emittente Al Arabiya, citando proprie fonti. Il portavoce dell'Esercito nazionale libico, Ahmed Mismari, ha fatto sapere che "la zona da Tarhouna fino all'aeroporto è stata tutta messa in sicurezza". Lo scalo, a circa 25 km in linea d'aria dal centro della città, è chiuso dal 2014.