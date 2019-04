Libia, fonti mediche: 300 morti, è strage di donne e bambini

Salgono a 300 i morti in Libia causati degli scontri in atto: tra le vittime si contano 90 bambini e 100 donne. È il tragico bilancio aggiornato reso noto dal presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia, Foad Aodi, in diretto contatto con i medici libici negli ospedali e nelle zone del conflitto. Gli sfollati, secondo l'Amsi, sono più di 40mila, di cui il 50% donne e il 25% minorenni.