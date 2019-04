Libia e migranti, Ue: "Risponderemo a Moavero ma scriva ai Paesi"

"Risponderemo formalmente" alla lettera del ministro Enzo Moavero Milanesi, che chiede un piano d'urgenza nel caso di un flusso di migranti dalla Libia. Lo assicura la portavoce della Commissione Ue Mina Andreeva sull'emergenza del Paese nordafricano, precisando: "E' importante ricordare che non è Bruxelles l'ostacolo per trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà per i migranti. Sarebbe meglio indirizzare la lettera agli Stati membri".