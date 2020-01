Libia, Conte: "Rilanciare governo, serve un cessate il fuoco efficace"

"Lavoriamo per un efficace cessate il fuoco e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico-istituzionale, economico, di sicurezza". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte mentre è ancora in corso la conferenza di Berlino sulla Libia.