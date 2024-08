Libia, cessate il fuoco temporaneo tra milizie rivali a Tripoli

In Libia è stato raggiunto un cessate il fuoco temporaneo tra le parti in conflitto a Tripoli. Negli scontri, in corso da venerdì, avevano già perso la vita almeno 9 persone. I combattimenti si sono fermati grazie a un accordo e alle mediazioni condotte da altri gruppi armati", ha detto una fonte del ministero dell'Interno del governo di unità nazionale. In base all'accordo, i miliziani delle brigate "Rahbat al-Dourou" e "Shouhada Sabriya" si sono ritirati dai settori che avevano occupato.