Libia, associazione medici: 500 vittime a un mese da inizio scontri

A un mese dall'inizio degli scontri in Libia sono arrivate a 500 le vittime a causa del conflitto, in cui continua la strage di donne e bambini. Sono 120 i minorenni morti e 130 le donne vittime degli scontri, mentre i feriti superano i 2.500. E' questo il bilancio aggiornato dal presidente dell'Associazione medici stranieri in Italia, Foad Aodì, in costante contatto con i medici libici nelle aree della guerra.