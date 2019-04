Raid aereo sull'unico aeroporto operativo a Tripoli - Un aereo militare non identificato ha colpito in un raid l'aeroporto di Mitiga, l'unico funzionante a Tripoli, situato nella periferia orientale della città. In seguito al raid lo scalo è stato chiuso. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto citate dai media internazionali. Il raid, che ha colpito una delle piste di atterraggio, non ha causato vittime e per ora non è stato rivendicato.



Fonti: "A Mitiga sfiorata strage di pellegrini" - "Il bombardamento dell'aeroporto civile di Mitiga a Tripoli è avvenuto mentre stava per decollare un aereo con circa 200 persone a bordo diretto in Arabia saudita per il pellegrinaggio alla Mecca. Si è dunque rischiata una strage". Lo ha denunciato all'agenzia Ansa un consigliere comunale di Tripoli, Ahmed Wali, contattato per telefono.



Pompeo: Haftar fermi l'offensiva - Da Washington è arrivato un duro monito contro l'offensiva militare di Haftar. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per i combattimenti, sottolineando che gli "Stati Uniti hanno chiarito di opporsi all'offensiva militare lanciata dalle forze del generale". E ha aggiunto: "Le forze dovrebbe tornare alle loro posizioni precedenti. Tutte le parti coinvolte hanno la responsabilità di attuare con urgenza una de-escalation, come sottolineato dal Consiglio di sicurezza Onu e dai ministri del G7 il 5 aprile. Questa campagna militare unilaterale contro Tripoli sta mettendo in pericolo i civili e minando le prospettive di un futuro migliore per tutti i libici".



Media: il vicepremier si dimette e sostiene Haftar - Il vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale, Ali Al-Qatrani, ha annunciato le sue dimissioni esprimendo il suo sostegno ad Haftar, secondo quanto rende noto il Asharq Al-Awsat riportando dichiarazioni dello stesso Qatrani secondo cui il premier Fayez al-Sarraj sarebbe "controllato" dalle milizie e tale azione "condurrà la Libia solo verso ulteriori sofferenze e divisioni". "Attraverso l'incoraggiamento di queste milizie - ha spiegato - Al Sarraj ha violato l'accordo politico sulla Libia abusando dei privilegi concessi a lui come capo del Consiglio presidenziale". Secondo Qatrani, la marcia della Lna su Tripoli ha invece lo scopo di liberarla dalle bande terroristiche e criminali.



Fonti: nessun ritiro dell'Italia dalla base di Misurata - Secondo fonti qualificate l'Italia non intende rimpatriare i suoi soldati dispiegati a Misurata. La notizia sta circolando sui social dopo che il comando per l'Africa aveva riferito dell'evacuazione di alcuni cittadini americani e personale di sicurezza da Tripoli. La missione italiano in Libia conta un impiego di 400 militari, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei e fornisce assistenza e supporto sanitario, oltre a formazione e addestramento alle forze di sicurezza e alle istituzioni governative libiche.