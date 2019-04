Libia,100 morti dall'inizio degli scontri: tra le vittime 28 bambini

Sono 100 i morti, tra i quali 28 bambini, e oltre 500 i feriti registrati in Libia dal 4 aprile ad oggi a causa dei combattimenti in corso. Oltre 200 i bambini che risultano feriti. Lo riferisce il presidente dell'Associazione medici stranieri in Italia Foad Aodi. Gli ospedali in Libia, afferma, "sono al collasso e sono triplicate le richieste di operare in Italia i bimbi feriti".