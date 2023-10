Il Libano denuncerà Israele all'Onu per l'uccisione del giornalista di Reuters

Un fotografo dell' Associated Press , presente al raduno, ha visto il corpo del giornalista e dei sei feriti, alcuni dei quali sono stati portati d'urgenza in ospedale. "Siamo profondamente addolorati nel comunicarvi che il nostro videografo Issam Abdallah è stato ucciso", ha comunicato l'agenzia di stampa Reuters . Il reporter faceva parte di una troupe nel Sud del Libano, da dove forniva un segnale diretta insieme ai colleghi Thaer Al-Sudani e Maher Nazeh, coinvolti nel bombardamento al confine.

Oltre alla Reuters, anche la televisione del Qatar Al-Jazeera e l'agenzia di stampa francese Agence France-Presse hanno segnalato che alcuni dipendenti sono rimasti feriti nell'attacco. L'attenzione dei media al confine è dovuta al susseguirsi di scontri tra il gruppo armato libanese di Hezbollah, alleato di Hamas e le forze di difesa israeliane, già da giorni dispiegate nel Sud del Libano.

In attesa delle indagini

Il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, ha condannato i bombardamenti israeliani che hanno colpito i giornalisti "durante l'aggressione al sud del Paese". Alle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Guterres ha espresso le condoglianze alla famiglia del reporter ucciso: "Così tanti giornalisti stanno pagando con la vita per portare la verità a tutti". Il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric aveva precedentemente affermato che l'organismo mondiale spera in un'indagine su quanto accaduto. Il rappresentante delle forze di difesa israeliane, Richard Hecht, ha detto di essere "molto dispiaciuto" per la morte di Issam e ha assicurato che l'esercito sta investigando sull'episodio.