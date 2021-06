Legge su Lgbt, Ungheria: una vergogna sono le parole di von der Leyen

-afp

Le parole del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, riguardo alla legge in tema di Lgbt approvata in Ungheria sono "una vergogna". Lo afferma il governo di Budapest usando, per replicare, le stesse parole della leader europea. "La dichiarazione della von der Leyen è basata su asserzioni false - spiega l'esecutivo ungherese in una nota -. Ciò dimostra un'opinione politica di parte senza che sia stata condotta una valutazione imparziale".