Legali di Trump: "L'impeachment è attacco a diritto voto americani"

"Gli articoli di impeachment presentati dai democratici della Camera sono un pericoloso attacco al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente". A sostenerlo sono i legali di Donald Trump nella documentazione depositata per l'avvio del processo in Senato per la messa in stato di accusa del presidente. I democratici chiedono invece al Senato di rimuovere la "minaccia alla sicurezza nazionale" che il presidente rappresenta.