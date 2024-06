Le tappe per le nomine dei vertici Ue e il nuovo Parlamento

E' l’organo che guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea e l'attua in qualità di mandatario del Consiglio dell'Unione europea. È membro ed ex officio vicepresidente della Commissione. L’incaricato uscente è lo spagnolo Josep Borrell. Il nome che si fa largo per la sua successione al momento è quello della liberale estone Kaja Kallas.