La spesa militare mondiale tocca un nuovo record

In particolare, gli Stati Uniti rimangono leader del settore, ma con un bilancio stabile: ben il 38% della spesa militare globale viene dagli Usa. Nel Paese le esportazioni di armamenti sono aumentate del 17%. Tra le cause che spingono in alto i finanziamenti per i programmi spaziali c'è sempre la guerra in Ucraina, vista la crescente attenzione dei governi mondiali e delle agenzie della difesa agli strumenti di controllo dall'alto. Anche se l'Europa non si avvicina alle cifre statunitensi, il vecchio continente nel 2023 segna un aumento inedito della spesa militare (+14%). Con un +51%, la crescita più rilevante è in Ucraina. Per il paese in guerra la spesa militare rappresenta più del 36% del suo Pil. La Russia nel 2022 ha alzato la spesa militare del 29%, una cifra che scende al 23% nel 2023, raggiungendo comunque il 6% del Pil. Anche in Cina continua la crescita delle spese militari, così come è stato ininterrottamente negli ultimi 28 anni. Il Paese prosegue dunque nella sua strategia di investimento, al fine di diventare un giorno un contrappeso sempre più significativo rispetto alle nazioni occidentali.