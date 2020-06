La Francia torna ai seggi per il secondo turno delle Comunali

Gli elettori francesi hanno cominciato a votare alle 8 questa mattina per il secondo turno delle comunali, fra precauzione inedite per l'epidemia di coronavirus. Il primo turno si era svolto fra mille polemiche il 15 marzo, per la determinazione del governo a rispettare il calendario elettorale. Si sarebbe dovuto votare per il ballottaggio il 22 marzo ma la Francia cominciò proprio in quella settimana il suo lockdown anti-Covid.