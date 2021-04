La Corte dei diritti umani apre il procedimento sul caso Navalny

IPA

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha notificato al governo di Mosca il ricorso presentato da Alexei Navalny contro la sua detenzione in carcere in Russia, aprendo di fatto il processo sul caso. Il leader dell'opposizione russa aveva fatto ricorso ai giudici di Strasburgo il 20 gennaio, affermando che la carcerazione mette a rischio la sua vita.Il 16 febbraio la stessa Corte aveva sollecitato misure urgenti per la liberazione di Navalny.