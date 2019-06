La commovente storia di Maleah Davis, uccisa dal patrigno | La bimba di 4 anni sepolta nella bara dei Miny Pony

Ancora i risultati dell'autopsia non sono stati pubblicati e quindi le cause della morta della piccola Maleah sono sconosciute. Si conosce invece il nome del suo assassino, Derion Vence. L'ex fidanzato della madre di Maleah è stato l'ultimo a vederla viva e ad aver denunciato la scomparsa della piccola. Alla polizia aveva raccontato la storia di un rapimento ad opera di alcuni uomini. Vence era sulla sua auto con Maleah e un suo figlio naturale di due anni. Diceva di essere stato bloccato da alcuni uomini che lo hanno tramortito e rapito per essere rilasciato dopo 24 ore assieme al figlio. Una versione che non aveva mai convinto gli investigatori.

E infatti attraverso le loro indagini hanno trovato del sangue nella sua auto e immagini di una telecamera di sicurezza la quale aveva ripreso Maleah entrare a casa di Vence ma non la sua uscita. Si era invece visto uscire l'uomo con un grosso cesto con dentro un sacco dell'immondizia. E con tutti questi elementi alla fine l'omicida ha confessato.



Ha parlato di un incidente, del tentativo di cancellare le tracce ematiche con la candeggina e del luogo dove aveva gettato i resti della piccola. Non ha specificato il modo in cui è avvenuto l'omicidio. La storia della piccola Maleah parla però di precedenti ricoveri per ferite alla testa che avevano insospettito i medici. Contusioni e fratture probabilmente dovute a violenze domestiche. Ma gli assistenti sociali non sono riusciti a intervenire in tempo per salvare la piccola Maleah.