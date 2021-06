La Cina risponde alla Nato: "Basta esagerare con la minaccia cinese"

ansa

La Cina ha accusato la Nato di esagerare le varie forme di "teoria della minaccia cinese" e di "creare scontri", dopo l'accordo raggiunto dagli alleati occidentali su un'azione comune di contrasto alle politiche di Pechino. Una nota dell'ambasciata cinese presso l'Unione europea ha sollecitato l'Alleanza Atlantica a non "usare gli interessi legittimi e i diritti legali della Cina come scuse per manipolare la politica del gruppo".