La Cina pone fine al lavoro forzato per le prostitute

La Cina sta per porre fine a un sistema di punizione per la prostituzione che ha permesso alla polizia di tenere in custodia le lavoratrici del sesso e i loro clienti per un massimo di due anni nei cosiddetti centri di istruzione. Al loro interno i detenuti erano costretti a lavorare, presumibilmente facendo giocattoli e articoli per la casa. Il sistema di detenzione terminerà il 29 dicembre.