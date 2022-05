La Chiesa ortodossa ucraina taglia i legami con quella russa

La Chiesa ortodossa ucraina ha annunciato di "aver tagliato tutti i legami con la Russia per l'invasione dell'Ucraina", dichiarando "piena indipendenza".

"Non siamo d'accordo con la posizione del patriarca di Mosca Kirill sulla guerra", ha affermato la Chiesa in un comunicato dopo aver tenuto un consiglio incentrato "sull'aggressione" della Russia contro l'Ucraina". La mossa segna il secondo scisma ortodosso in Ucraina negli ultimi anni, con parte della Chiesa ortodossa ucraina che si era già staccata da Mosca nel 2019 a causa dell'annessione della Crimea alla Russia.