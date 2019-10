La Borsa di Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei +0,47%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in positivo per il settimo giorno di fila, quando prevale l'ottimismo degli investitori sulle trattative del commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre l'indebolimento dello yen continua a favorisce i titoli legati all'export. Il Nikkei guadagna lo 0,47%, a quota 22.974,13, aggiungendo 106 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si svaluta ai minimi in 3 mesi sul dollaro.