La Bielorussia sospende l'export di grano e farina per tre mesi

Il governo bielorusso ha reintrodotto il divieto di esportazione di farina di frumento e grano saraceno dal Paese per sostenere la domanda interna.

Il divieto di esportazione dalla Bielorussia "di farina di grano tenero e farro, farina di grano saraceno macinato grossolanamente, chicco di grano saraceno decorticato e prodotti alimentari finiti a base di grano saraceno sarà in vigore per tre mesi ed è stato introdotto per proteggere il mercato interno".