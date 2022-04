L'Ucraina conferma: il "Fantasma di Kiev" è morto, ecco chi era

E' la giornalista di Radio Svoboda (Radio Libertà) Vera Girich, 55 anni, la persona rimasta uccisa nell'attacco che ha colpito un edificio residenziale di Kiev. Lo hanno reso noto i suoi colleghi. Girich abitava al secondo piano del palazzo. Lavorava anche per il canale televisivo '1+1'. Durante il bombardamento il razzo ha colpito l'appartamento della giornalista. L'attacco missilistico su Kiev è avvenuto proprio mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, era in visita a Kiev. In un ritratto della donna pubblicato sul canale Telegram di Radio Svoboda (Radio Libera'), con allegata la sua foto, si spiega che Girich lavorava all'emittente dal febbraio 2018, dopo aver lavorato in precedenza nei principali canali televisivi ucraini. Radio Svoboda la definisce "una persona brillante gentile, una vera professionista". Altri colleghi scrivono che "odiava Putin".