L'Iran risponde agli Usa: nessun accordo recente su invio di droni alla Russia

"La storia della cooperazione tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa nel campo di alcune nuove tecnologie risale a prima dell'inizio della guerra in Ucraina e recentemente non ci sono stati sviluppi speciali in questa relazione".

Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Naser Kanani, in risposta a quanto affermato dal consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, secondo cui Mosca si sarebbe rivolta a Teheran per ottenere "centinaia" di droni, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nell'invasione dell'Ucraina.