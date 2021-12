L'attrice Tania Mendoza uccisa a colpi d'arma da fuoco

Tania Mendoza , attrice nota per il film "La mera Reina del Sur" ambientato nel mondo del narcotraffico, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. La donna è stata assassinata davanti agli occhi del figlio di 11 anni, vicino a un campo sportivo mentre stava aspettando che il bambino finisse l'allenamento.

L'attrice 42enne nel 2010 aveva sporto denuncia per i reati di furto aggravato di un veicolo, rapina in una casa e privazione illegale della libertà commessi contro di lei, il suo compagno e il loro bambino. La Mendoza era un’attrice, cantante e modella molto famosa in Messico.



Si era imposta nel 2005 interpretando la sua omonima Teresa Mendoza in “La mera Reina del Sur”, tratto dal romanzo dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte. Dal film è stata poi tratta la serie tv "La Reina del Sur".