L'allarme di Taiwan: "La Cina potrebbe invaderci entro il 2025"

Afp

Secondo il ministro della Difesa di Taiwan Chiu Kuo-cheng, la Cina sarà in grado di organizzare un'invasione su vasta scala dell'isola entro il 2025. Il ministro ha definito le attuali tensioni bilaterali come le peggiori degli ultimi 40 anni. "Entro il 2025, la Cina ridurrà i costi e gli attriti ai minimi - ha detto -. Ha la capacità ora, ma non inizierà facilmente una guerra, dovendo prendere in considerazione molte altre cose".