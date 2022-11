Kiev: la guerra terminerà entro la fine della primavera

Secondo Kiev la guerra in Ucraina terminerà entro la fine della primavera.

Lo prevede il viceministro della Difesa ucraina, Volodymyr Gavrilov, in un'intervista a Sky News. "Possiamo entrare in Crimea entro la fine di dicembre", ha detto Gavrilov, "la mia sensazione è che entro la fine della primavera questa guerra sarà finita". Il maggiore generale in pensione ha affermato che la sua nazione non smetterà mai di combattere fino alla vittoria. Nemmeno "una minaccia di attacco nucleare ci impedirà di continuare la nostra guerra", ha assicurato.