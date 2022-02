"Kiev circondata", il sindaco smentisce l'intervista: "Colpa dei russi"

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha smentito sul proprio canale Telegram che la città sia circondata.

Inizialmente il primo cittadino, intervistato dall'Associated Press, aveva detto che "tutte le strade sono bloccate, siamo circondati". In serata, perà, ha diffuso un messaggio in cui spiega che "gli organi d'informazione russa stanno diffondendo notizie in cui io dico che Kiev sarebbe circondata e che l'evacuazione delle persone sarebbe impossibile". "Non credete alle bugie - ha concluso - Fidatevi solo delle informazioni che arrivano da fonti ufficiali. Stiamo uniti, l'Ucraina vincerà!". Le dichiarazioni di Klitchko continuano però ad essere riportate sul sito dell'agenzia AP, che presenta appunto il colloquio con il sindaco come un'intervista.