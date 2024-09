Kenya, in fiamme una scuola: morti almeno 17 bambini

In Kenya almeno 17 bambini sono morti la notte scorsa in seguito a un violento incendio che ha devastato uno dei dormitori della loro scuola, la Hillside Endarasha Academy di Kieni, nella parte centrale del Paese: lo ha reso noto la polizia. Altri 14 studenti sono rimasti feriti. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio e le squadre di soccorso temono che possano esserci altre vittime.