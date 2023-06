Kenya, sale a 257 il numero di vittime della Setta del digiuno

In Kenya continua ad aumentare il numero delle vittime della "setta del digiuno".

Con gli ultimi 7 cadaveri riesumati mercoledì nella foresta di Shakaola, sale infatti a 257 il totale dei seguaci del predicatore Paul Mackenzie morti di fame per essersi astenuti dal cibo, convinti in questo modo di "poter vedere Gesù in paradiso", come professato dal sedicente pastore. Secondo Il commissario regionale della costa keniana, Rhoda Onyancha, il numero delle persone scomparse associate al culto di Mackenzie sarebbe però ben maggiore: in tutto 613.