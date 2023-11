Kazakistan, incendio in un ostello: morte 13 persone

In Kazakistan almeno 13 persone sono morte in un incendio scoppiato in un ostello di Almaty.

Lo rendono noto i media locali. Il rogo "ha distrutto il seminterrato di un condominio di tre piani che ospita un ostello", afferma il dipartimento delle emergenze della città più popolosa del Paese a cavallo tra Asia ed Europa. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in circa un'ora e al momento "hanno trovato 13 persone morte per avvelenamento da monossido di carbonio", aggiungono le autorità locali.