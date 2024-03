Kate Middleton ha il cancro, il fratello: "Scaleremo anche questa montagna con te"

Dopo l'annuncio shock di Kate Middleton, che ha comunicato in un videomessaggio di avere un cancro, tanti i messaggi di solidarietà arrivati dalla Rete alla principessa, compresi quelli di Re Carlo e Harry con Meghan.

Ma, tra tutti spunta quello commovente del fratello James, che affida le sue parole a un post di Instagram in cui pubblica la foto di lui e della sorella da bambini, in un momento spensierato, intimo, felice di una gita estiva. "Negli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te", scrive il fratello 36enne.