Kaili, l'Eurocamera revoca l'immunità alla deputata per il caso rimborsi

Il Parlamento europeo revoca l’immunità all'eurodeputata socialista Eva Kaili nell'ambito di un'indagine aperta dalla Procura europea nel dicembre 2022 per una sospetta frode a danno del bilancio dell'Ue nella gestione dell'indennità parlamentare e dei rimborsi per gli assistenti accreditati.

Il caso non è legato all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, in cui l'ex vicepresidente del Parlamento europeo è tra i principali indagati. Il 15 dicembre 2022 la procuratrice capo europea Laura Kovesi chiese la revoca dell'immunità per Kaili in seguito a un rapporto di indagine ricevuto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Si è votato per alzata di mano.