Kadyrov installa una mitragliatrice su una Tesla Cybertruck e ringrazia (ironicamente) Musk

Il Cybertruck non è l'unico prodotto di Musk ad apparire durante la guerra in Ucraina. Il suo sistema internet satellitare Starlink è stato utilizzato dai militari ucraini e russi dal 2022. Durante un'intervista rilasciata a Musk lunedì, Trump ha detto al Ceo di Tesla che "nessuno si sente peggio di me per la situazione in Ucraina", insistendo sul fatto di aver messo in guardia Putin dall'invasione e ripetendo la dubbia affermazione che l'invasione non sarebbe avvenuta se lui fosse stato presidente. Ha inoltre definito "molto onorevole" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il modo in cui ha gestito la telefonata che ha portato all'impeachment di Trump nel 2019.