Kabul, Macron: negoziare con i talebani non vuol dire riconoscere il loro governo

Ansa

"Un negoziato con i talebani si impone, insieme ai nostri partner, per consentire le evacuazioni umanitarie". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Una trattativa, ha precisato però Macron, "non significa il riconoscimento" del governo dei talebani, per il quale le condizioni sarebbero "il rispetto dei diritti umani e la massima chiarezza sui rapporti con i movimenti terroristici".