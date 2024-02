A Kabul apre Abzar, la "biblioteca degli attrezzi in prestito" per le donne afghane

Utensili e piccoli macchinari in prestito per favorire l'imprenditoria femminile domestica in Afghanistan.

L'organizzazione italiana She Works for Peace lancia il progetto Abzar a Kabul. Abzar, che significa "attrezzi" in lingua Dari, è la prima "tool library" del Paese, cioè una biblioteca degli attrezzi pensata per aiutare le afghane ad avere accesso a materiali e piccoli macchinari utili a supportare le micro-imprese a livello domestico. Dalle macchine da cucire agli utensili per la produzione alimentare, dai telai per il ricamo agli arnesi per la lavorazione dei gioielli e quant'altro, Abzar permette così alle donne di prendere in prestito ciò di cui hanno bisogno per il proprio lavoro e restituirlo non appena finito, proprio come si farebbe per un libro. "Ho cominciato a lavorare all'idea un paio d'anni fa, dopo aver visto un'intervista in cui alcune donne afghane, che avevano appena terminato un corso di cucito, facevano presente che non avevano nemmeno la possibilità di acquistare gli aghi per iniziare a lavorare, figuriamoci le macchine da cucire", spiega Selene Biffi, presidente di She Works for Peace.