Julian Assange, al via l'udienza finale contro l'estradizione negli Stati Uniti

Assange non è in aula

Nessun segno della presenza di Assange in tribunale anche oggi, secondo quanto riportano testimoni presenti in aula, dopo che martedì la moglie, Stella Assange, e gli avvocati difensori, avevano informato i due giudici d'appello che il giornalista e attivista australiano, cofondatore di WikiLeaks, "non sta bene" a causa delle conseguenze di 5 anni di detenzione dura nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.