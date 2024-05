Johnson & Johnson propone 6,5 miliardi di dollari per chiudere processi sul cancro provocato dal talco

Johnson & Johnson , colosso farmaceutico e di prodotti di bellezza, ha presentato un piano per chiudere le cause civili in cui il loro talco viene accusato di essere cancerogeno.

"Questo piano è il culmine della nostra strategia di risoluzione consensuale annunciata in ottobre", ha spiegato in un comunicato Erik Haas, vicepresidente degli affari legali di J&J. "Da quella data, il gruppo ha lavorato con gli avvocati che rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorrenti per trovare una soluzione a questa controversia, che anticipiamo con questo piano", ha detto. Secondo quanto annunciato, J&J ha accettato di pagare circa 6,475 miliardi di dollari in venticinque anni per reclami relativi a problemi ovarici (99,75% dei reclami attuali). Gli altri disturbi riguardano il mesotelioma, soprannominato "cancro da amianto", e vengono trattati separatamente.