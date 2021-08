Afp

Caccia militari americani stanno sorvolando Kabul per garantire la sicurezza delle operazioni di evacuazione dall'aeroporto della capitale. Lo ha annunciato il generale Hank Taylor, dello Stato maggiore americano. I jet, gli F-18, non stanno facendo "passaggi a bassa quota", ha aggiunto, perché "non si tratta di una dimostrazione di forza".