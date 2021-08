Jens Stoltenberg (Nato): "Il fallimento è colpa dei leader afghani"

ansa

Il ritiro dalla missione in Afghanistan "non è stato facile" perché "il dilemma era lasciare e vedere i talebani riprendere il controllo o restare in una guerra senza fine". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "La leadership politica afghana ha fallito nel trovare una soluzione politica e questo fallimento porta alla tragedia a cui stiamo assistendo. Questo collasso non era prevedibile", ha aggiunto.