Jbs: buona parte impianti Usa tornerà operativa da oggi

Jbs, il maggiore produttore di carne al mondo, prevede che buona parte dei suoi impianti americani torneranno operativi gia' da oggi. "Significativi progressi" sono stati compiuti nel risolvere l'impatto del cyberattacco sulle attività, spiega Jbs mettendo in evidenza come i suoi "sistemi stanno tornando online e non stiamo risparmiando alcuna risorsa per combattere questa minaccia".