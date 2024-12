Japan Airlines vittima di un attacco informatico, ritardi

La compagnia Japan Airlines (Jal) ha reso noto di aver segnalato anomalie nella sua rete di sistemi di consegna bagagli ed è possibile che la causa sia un attacco informatico. La conseguenza al momento è che una decina di voli nazionali e alcuni internazionali saranno in ritardo. Jal ha comunicato che i problemi al sistema si sono verificati alle 7:24 ora locale (00:24 in Italia) e che sospenderà le vendite di biglietti per le tratte nazionali e internazionali per il resto della giornata.